Заквасной вариант

Выпуск кваса в России в январе—июне 2026 года сократился на 9,2–11% в годовом выражении. Это более чем в два раза превышает средний спад по категории напитков и объясняется снижением спроса как из-за плохой погоды, так и резкого роста цен. К тому же производители снижают в квасе содержание сахара, стремясь вывести его из-под действия акциза, из-за чего вкус напитка становится хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года производство кваса в России составило 544,5 млн литров, следует из материалов системы «Честный знак». Год к году значение сократилось на 9,2%. Это один из наиболее выраженных спадов среди маркируемых напитков. В целом их выпуск в России в первом полугодии снизился на 4,2% год к году, до 6,2 млрд литров. Согласно Росстату, производство кваса в январе—июне достигло 519,9 млн литров. Снижение год к году — 11%.

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Производство кваса сокращается из-за падающего спроса. Согласно оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026 года натуральные продажи в категории упали на 19% к предыдущим 12 месяцам. Скорее всего, снижение продолжится в течение всего года, прогнозирует гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков) Дмитрий Востриков замечает, что падающий спрос может стимулировать производителей высвобождать мощности кваса под выпуск других напитков, например сидра и медовухи.

Гендиректор компании «Очаково» Юрий Антонов связывает снижение в том числе с погодой: напиток могли покупать хуже из-за затяжных дождей в центральной части России. Но второй ключевой фактор, по его мнению,— акциз на сахаросодержащие напитки. В этом году его ставка выросла с 7 до 10 руб. за литр продукции, в которую добавляется 5 г сахара на 100 мл. Квас попадает под этот сбор с 1 января 2025 года. Из-за него он сильно подорожал на полке, говорит Юрий Антонов. Это затронуло наиболее чувствительных к стоимости потребителей.

Согласно «Честному знаку», во втором квартале 2026 года средняя стоимость кваса составила 90 руб. за литр, прибавив год к году 12,5%. Это самый заметный прирост среди маркируемых напитков. Например, соки и нектары подорожали всего на 0,1% за год, холодные чаи — на 0,5%, сокосодержащие напитки — на 1,2%.

Алла Андреева говорит, что некоторые производители вынужденно пошли на снижение содержания сахара в квасе. Позиция, как правило, занимает небольшую долю в портфеле мультибрендовых компаний, поэтому она должна быть высокомаржинальной. Уплата акциза в некоторых случаях не позволяла сохранить доходность продукта. Но уменьшение содержания сахара, в свою очередь, снижает вкусовые качества, что естественным образом приводит к падению спроса. Председатель Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что с сокращением продаж из-за изменения рецептур столкнулись производители не только кваса, но и других безалкогольных напитков. В качестве примера он приводит энергетики.

Хотя госпожа Андреева поясняет, что ГОСТ запрещает использование в традиционном квасе подсластителей. Они могут использоваться только в квасных напитках, которые создают конкуренцию позициям с привычной рецептурой.

Юрий Антонов замечает, что потребителям не всегда очевидна разница между квасом и квасными напитками.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов полагает, что потребители также могут делать выбор в пользу альтернативных прохладительных напитков. В «Магните» заявили “Ъ”, что не фиксируют сокращения интереса к квасу. Хотя там замечают, что сейчас спрос смещается в пользу позиций с оригинальными рецептурами, например с фруктово-ягодными вкусами.

Сказаться могло и ужесточение контроля. Собеседник “Ъ” на рынке напитков говорит, что линии розлива кваса идентичны пивным. Поэтому некоторые производители ранее могли выпускать на них позиции, которые формально считались квасом, но фактически были разливным пивом. Подобный ассортимент, по его словам, представлен в несетевой рознице. Но из-за маркировки схема стала менее привлекательной, говорит источник “Ъ”.

Алла Андреева считает, что поддержать производство кваса могло бы повышение безакцизного порога с 5 до 7,5 г на 100 мл продукта. Это позволило бы обеспечить удовлетворяющий потребителей вкус и сохранить конкурентоспособность напитка.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров