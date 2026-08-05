КПРФ заменила одного из кандидатов в депутаты алтайского заксобрания

КПРФ внесла изменения в список своих кандидатов в депутаты законодательного собрания Алтайского края. Об этом сообщила первый секретарь крайкома Мария Прусакова.

«На заседании бюро алтайского краевого комитета КПРФ сделали рокировку и выдвинули по 22-му одномандатному округу одного из самых эффективных депутатов этого созыва Татьяну Грошеву»,— записала политик в своем Telegram-канале.

1 августа избирательная комиссия региона исключила из списка кандидатов Компартии в одномандатных округах Марину Рахманову, выдвинутую в округе №22 (часть Индустриального района Барнаула). Такое решение было принято «в связи с отсутствием заявления в письменной форме кандидата… о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата алтайского краевого законодательного собрания».

Ранее Татьяна Грошева была внесена в партсписок кандидатов КПРФ в качестве лидера территориальной группы №22.

34 депутата парламента Алтайского края избираются в одномандатных округах, еще 34 — по партспискам. Выборы в заксобрание пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ.

Валерий Лавский