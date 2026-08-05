«Нейропоток» выкупил производство хлебобулочной продукции под брендом Frozella

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, АО «Нейропоток» 31 июля 2026 года стало собственником крупного производителя выпечки ООО «Фрозен Бек». Прежний собственник — Патвакан Мкртчян. Одновременно с «Фрозен Бек» под контроль АО «Нейропоток» перешли еще два небольших ООО — «Эльт-Пушкино» и «Национальный промышленный модуль» (НПМ). Оба актива ранее принадлежали Нерсесу Мкртчяну. Инвестбанкир Илья Шумов стоимость сделки оценивает в 7–8 млрд руб.

ООО «Фрозен Бек» выпускает хлебобулочные изделия и замороженную выпечку под брендом Frozella. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла почти вдвое, до 5,53 млрд руб., чистая прибыль — на 50,64%, до 1,39 млрд руб.

Собственник АО «Нейропоток» в СПАРК не указан. Компания зарегистрирована в августе 2025 года, гендиректором является Сергей Жданов, владеющий также Новой инвестиционной группой. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев не исключает, что сделка может быть промежуточной. По его мнению, бизнес-модель Сергея Жданова очень походит на стратегию портфельного инвестора, а не стратегического отраслевого игрока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сделка как на дрожжах».