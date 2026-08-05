«Нейропоток» выкупил производство хлебобулочной продукции под брендом Frozella
Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, АО «Нейропоток» 31 июля 2026 года стало собственником крупного производителя выпечки ООО «Фрозен Бек». Прежний собственник — Патвакан Мкртчян. Одновременно с «Фрозен Бек» под контроль АО «Нейропоток» перешли еще два небольших ООО — «Эльт-Пушкино» и «Национальный промышленный модуль» (НПМ). Оба актива ранее принадлежали Нерсесу Мкртчяну. Инвестбанкир Илья Шумов стоимость сделки оценивает в 7–8 млрд руб.
ООО «Фрозен Бек» выпускает хлебобулочные изделия и замороженную выпечку под брендом Frozella. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла почти вдвое, до 5,53 млрд руб., чистая прибыль — на 50,64%, до 1,39 млрд руб.
Собственник АО «Нейропоток» в СПАРК не указан. Компания зарегистрирована в августе 2025 года, гендиректором является Сергей Жданов, владеющий также Новой инвестиционной группой. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев не исключает, что сделка может быть промежуточной. По его мнению, бизнес-модель Сергея Жданова очень походит на стратегию портфельного инвестора, а не стратегического отраслевого игрока.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сделка как на дрожжах».
В ноябре 2025 года фармацевтическая компания Pfizer приобрела разработчика препаратов от ожирения Metsera, увеличив свое предложение до 10 млрд долларов. Изначально в сентябре 2025 года Pfizer заявляла о покупке американской биотехнологической компании Metsera за 4,9 млрд долларов, с возможностью увеличения суммы до 7,3 млрд долларов при достижении определенных финансовых показателей. Это приобретение позволило Pfizer получить доступ к инъекционному препарату MET-097i.
В июле 2025 года итальянская Ferrero Group, производитель Nutella и Ferrero Rocher, договорилась о приобретении американского производителя хлопьев WK Kellogg за 3,1 млрд долларов. WK Kellogg была образована в октябре 2023 года после разделения Kellogg на две независимые компании, объединив бизнес в США, Канаде и странах Карибского бассейна.