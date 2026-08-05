Сделка как на дрожжах

АО «Нейропоток», связанное с Новой инвестиционной группой, выкупило производителя хлебобулочных изделий и замороженной выпечки под брендом Frozella — ООО «Фрозен Бек». Стоимость бизнеса оценивается в 7–8 млрд руб. Эксперты не исключают, что сделка может быть промежуточной, так как это непрофильный актив для нового собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, АО «Нейропоток» 31 июля 2026 года стало собственником крупного производителя выпечки ООО «Фрозен Бек». Прежний собственник — Патвакан Мкртчян. Одновременно с «Фрозен Бек» под контроль АО «Нейропоток» перешли еще два небольших ООО — «Эльт-Пушкино» и «Национальный промышленный модуль» (НПМ). Оба актива ранее принадлежали Нерсесу Мкртчяну. Инвестбанкир Илья Шумов стоимость сделки оценивает в 7–8 млрд руб.

В «Фрозен Бек» на запрос “Ъ” оперативно не ответили, а с АО «Нейропоток», «Эльт-Пушкино» и НПМ связаться не удалось.

ООО «Фрозен Бек» выпускает хлебобулочные изделия и замороженную выпечку под брендом Frozella. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла почти вдвое, до 5,53 млрд руб., чистая прибыль — на 50,64%, до 1,39 млрд руб.

Собственник АО «Нейропоток» в СПАРК не указан. Компания зарегистрирована в августе 2025 года, гендиректором является Сергей Жданов, владеющий также Новой инвестиционной группой. Ранее группа выкупила ООО «Волго-Агро» у холдинга Prodalliance бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова за 500 млн руб. (см. “Ъ” от 17 апреля 2019 года). Господин Жданов в 2024–2026 годах был совладельцем ТД «Агромаркет», занимающегося торговлей табаком, семенами и кормами для животных. В 2016–2024 годах — собственником Бугульминского кабельного завода, а в 2014 году входил в совет директоров Чишминского сахарного завода.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев не исключает, что сделка может быть промежуточной. По его мнению, бизнес-модель Сергея Жданова очень походит на стратегию портфельного инвестора, а не стратегического отраслевого игрока. Его цель — купить проблемный или недооцененный актив, стабилизировать его показатели и продать уже заинтересованному покупателю с премией, добавляет эксперт. По его словам, на такую схему указывает и покупка активов через «Нейропоток», который не является ключевым бизнесом господина Жданова.

Вадим Тедеев считает, что на «Фрозен Бек» несложно будет найти покупателя. В теории актив может представлять интерес для ритейлеров, заинтересованных в развитии собственных торговых марок, так как рынок замороженных полуфабрикатов продолжает расти.

В этом плане нишевой бренд с готовым производством и рецептурой вместо строительства новых мощностей с нуля — выгодное решение, добавляет он.

По данным аналитической компании NTech, розничные продажи выпечки, куда входят в том числе замороженные хлебобулочные изделия, в январе—марте 2026 года выросли в натуральном выражении на 9% год к году, в денежном — на 18%. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Александр Дубровский отмечает, что текущие мощности производителей не удовлетворяют растущий спрос сетевой розницы на замороженную продукцию. Поэтому потенциал роста этого сегмента достаточно большой, констатирует эксперт. Так, ранее ГК «Талина» заявляла, что намерена инвестировать в производство замороженных хлебобулочных изделий и пиццы 7 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года).

По словам Александра Дубровского, продажа замороженной продукции зачастую более рентабельна. Свежую продукцию нужно развозить каждый день во множество магазинов, а заморозку можно поставлять, например, раз в неделю в распределительный центр сети, поясняет он. Это удешевляет логистику, которая удерживает первое место в структуре себестоимости свежего хлеба, добавляет эксперт.

Владимир Комаров