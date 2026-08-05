Количество пассажиров на СвЖД выросло на 1,2% в июле

В июле 2026 года число отправленных пассажиров со станций Свердловской железной дороги (СвЖД) выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,5 млн человек, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из общего числа в пригородном сообщении перевезли 2,6 млн пассажиров (+0,9%), а в дальнем следовании — 900 тыс. (+2,1%). Пассажирооборот достиг 956 млн пассажиро-км (+0,5%). Суммарно за семь месяцев текущего года с вокзалов и станций СвЖД отправились 19,4 млн пассажиров (-1,1%): 14,5 млн в пригородном сообщении (-0,6%) и 4,9 млн — в дальнем (-2,7%). Пассажирооборот за этот период снизился на 2,5% относительно того же периода прошлого года и составил 5,1 млрд пасс-км.

Всего по сети РЖД в июле перевезли 122 млн пассажиров (-1,7%), из которых 106,9 млн пришлось на пригородные перевозки и 15,1 млн — на дальние. Общий пассажирооборот компании за месяц уменьшился на 1% до 17 млрд пасс-км. С января по июль отправлено 748,3 млн пассажиров (+0,2%).

Ирина Пичурина