Лимиты в киберстраховании выросли вдвое до 350 млн рублей

К середине 2026 года средний лимит в сегменте киберстрахования увеличился в два раза относительно 2025 года и достиг 350 млн руб., следует из данных одного из крупных страховых брокеров «Эльбрус». По оценке компании, это максимальный показатель за всю историю российского рынка. В «Согазе» оценивают, что по итогам шести месяцев 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 12 млрд руб. В «АльфаСтраховании» говорят о более чем двукратном росте спроса.

По словам экспертов, рост лимитов связан с ростом атак на бизнес. Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%, следует из данных «Лаборатории Касперского». По данным ЦБ, в первом полугодии объем похищенных средств юрлиц превысил 1,4 млрд руб., почти в три раза больше, чем годом ранее.

Вместе с тем участники рынка говорят о сохранении тарифов. По данным «Эльбруса» и ВСК, тарифная вилка составляет 0,5–1,5%. В «АльфаСтраховании» оценивают средний ориентир по стоимости менее 1% от страховой суммы. Эксперты отмечают, что сегмент находится на этапе становления и пока не было причин для повышения тарифа. Вместе с первыми существенными выплатами будут ужесточаться условия выдачи полисов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес убоялся хакеров».