Инфантино обвинили в шантаже и невыполнении финансовых обязательств

Бывший вице-президент FIFA, возглавляющий в настоящее время футбольную федерацию Иордании, принц Али бин Аль Хусейн, раскритиковал руководство футбольной организации во главе с Джанни Инфантино. В публикации в соцсети X он сравнил с шантажом удержание призовых денег, предназначенных для его национальной сборной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Evan Vucci / Reuters Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Evan Vucci / Reuters

Принц Али заявил, что иорданская федерация футбола до сих пор не получила причитающиеся ей $4,2 млн за выход в финал Кубка арабских стран FIFA, который состоялся в декабре 2025 года в Катаре. В дальнейшем, во время чемпионата мира по футболу, принцу «передали информацию», что если он поддержит президента FIFA Джанни Инфантино, то это «значительно поможет иорданской футбольной федерации».

В своем заявлении принц Али также подчеркнул, что Иордания «придерживается этических ценностей» и не намерена поддаваться шантажу, как и поддерживать Инфантино.

Вокруг фигуры Джанни Инфантино разворачивается скандал, после того, как в конце июля стало известно о его желании де-факто передать коммерческие права на чемпионаты мира частным инвесторам через новую организацию FIFA Forward Enterprise (FFE). Стоимость структуры оценивалась в $20 млрд. Идея встретила решительный отпор 136 национальных федераций — это примерно две трети от общего количества членов FIFA (всего их 211). От Джанни Инфантино потребовали уйти в отставку. В настоящее время национальные федерации отзывают письма в поддержку переизбрания Инфантино на свой пост. Плановая процедура выборов президента FIFA намечена на март 2027 года.

Влад Никифоров