Инфантино обвинили в шантаже и невыполнении финансовых обязательств
Бывший вице-президент FIFA, возглавляющий в настоящее время футбольную федерацию Иордании, принц Али бин Аль Хусейн, раскритиковал руководство футбольной организации во главе с Джанни Инфантино. В публикации в соцсети X он сравнил с шантажом удержание призовых денег, предназначенных для его национальной сборной.
Глава FIFA Джанни Инфантино
Фото: Evan Vucci / Reuters
Принц Али заявил, что иорданская федерация футбола до сих пор не получила причитающиеся ей $4,2 млн за выход в финал Кубка арабских стран FIFA, который состоялся в декабре 2025 года в Катаре. В дальнейшем, во время чемпионата мира по футболу, принцу «передали информацию», что если он поддержит президента FIFA Джанни Инфантино, то это «значительно поможет иорданской футбольной федерации».
В своем заявлении принц Али также подчеркнул, что Иордания «придерживается этических ценностей» и не намерена поддаваться шантажу, как и поддерживать Инфантино.
Вокруг фигуры Джанни Инфантино разворачивается скандал, после того, как в конце июля стало известно о его желании де-факто передать коммерческие права на чемпионаты мира частным инвесторам через новую организацию FIFA Forward Enterprise (FFE). Стоимость структуры оценивалась в $20 млрд. Идея встретила решительный отпор 136 национальных федераций — это примерно две трети от общего количества членов FIFA (всего их 211). От Джанни Инфантино потребовали уйти в отставку. В настоящее время национальные федерации отзывают письма в поддержку переизбрания Инфантино на свой пост. Плановая процедура выборов президента FIFA намечена на март 2027 года.
В конце июля 2026 года стало известно о планах Джанни Инфантино по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над коммерческими правами на основные соревнования Международной федерации футбола (FIFA). Идея продажи части этой структуры инвесторам встретила широкую негативную реакцию: Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) выступили против, а ключевой советник Инфантино Карлос Кордейро ушел в отставку, назвав это «сдачей в залог будущего футбола».
Проект FFE был отозван Инфантино 1 августа 2026 года, однако UEFA уже заявил о потере доверия к главе FIFA и пригрозил судебными исками, арбитражными разбирательствами или жалобами в регулирующие органы. Все 55 государств-членов UEFA согласны поддержать отстранение господина Инфантино, а ряд источников сообщает, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса для его отставки.
Кризис вокруг Инфантино развивается на фоне расследования американского конгрессмена Джейми Раскина, которое началось 26 июля 2026 года. Раскин потребовал от FIFA предоставить документы о связях Инфантино с президентом США Дональдом Трампом и объяснить основания прекращения прокуратурой США расследования коррупционного «дела FIFA» в 2025 году.