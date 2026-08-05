Новосибирский зоопарк пополнился двумя индийскими дикобразами

В Новосибирском зоопарке у пары индийских дикобразов родились два малыша — самец и самка. Как рассказали в учреждении, событие случилось еще 10 июля. Родителями малышей стали самка-альбинос и самец — классический черный дикобраз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Детеныши дикобразов рождаются с открытыми глазами, а их тела покрыты короткими мягкими иглами, которые со временем становятся тверже. На территории родителей дикобразы живут до двух лет, пока не достигнут половой зрелости, рассказали в зоопарке.

Индийские дикобразы обитают в южной части Азии — от Казахстана и Средней Азии до стран Юго-Восточной Азии. В России встречаются на юге Дагестана. Млекопитающие живут в глубоких норах и ведут ночной образ жизни. Длина тела животного в среднем составляет 70—90 см, вес может достигать 15 кг. Иглы дикобраза могут достигать 40 см.

Михаил Кичанов