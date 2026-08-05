На активы банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель

Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Квант» выкупит производитель дисплеев, жидкокристаллических модулей и интерактивного оборудования NexTouch, сообщили “Ъ” в компании. «Процедура банкротства не меняет стратегию компании по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды. Работа в этом направлении продолжается»,— сказал “Ъ” представитель NexTouch. Сделку участники рынка оценивают в 1–1,5 млрд руб.

О том, что «Квант» ведет переговоры о продаже актива, “Ъ” сообщал прошлым летом. Тогда претендентами на заводы компании назывались «Сбер», «Яндекс» и NexTouch («Некс-Т»), последние намерения подтверждали. На тот момент «Квант» оценили в 3 млрд руб. без учета долгов.

С иском о признании ООО «Квант» банкротом обратилась «ДНС ритейл» в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В августе 2026 года компанию признали банкротом.

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