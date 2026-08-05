КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk
Пхеньян осуждает испытания ракет Tomahawk, которые провела Япония, и не останется наблюдателем военной эволюции Токио, заявила сестра Ким Чен Ына и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен.
«Нельзя обойти молчанием то, что за такими весьма опасными военными действиями Японии стоят США. Именно США передали Японии дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, преобразовали корабль в целях оснащения этими ракетами, создали все условия и обстановку для испытательного запуска»,— указала Ким Ё Чен (цитата по ЦТАК).
По словам Ким Ё Чен, наличие крылатых ракет большой дальности в арсенале Японии доказывает стремление страны стать военной державой. Она добавила, что подобная милитаризация закладывает военно-политический и юридический фундамент для агрессии со стороны Японии.
31 июля Япония впервые провела боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля. Испытания прошли в Тихом океане с борта эсминца «Тёкай» (JS Chokai), оснащенного системой Aegis.
В январе 2026 года КНДР уже запускала объекты, похожие на баллистические ракеты, в сторону Японского моря, при этом один из них упал за пределами Японии. Ранее, в ноябре 2025 года, главы МИД стран «Группы семи» (G7) выступили с заявлением, осуждающим ядерную и баллистическую ракетные программы КНДР и призывающим к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Тогда же в ноябре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять для её страны «экзистенциальную угрозу», что позволит Токио использовать право на самооборону.
Китай осудил японский запуск ракет наступательного назначения вне территории страны на учениях Balikatan, назвав это первым подобным запуском со времен Второй мировой войны. В декабре 2025 года МИД КНДР выступил с заявлением, в котором говорилось о недопустимости попыток Японии обзавестись ядерным вооружением, а в июле 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ужесточение заявлений Японии о мнимых угрозах со стороны России и КНДР, связывая это с курсом Токио на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с Западом.
В июне 2026 года заместитель начальника Главного управления вооружений Минобороны КНДР осудил поставки Соединенными Штатами комплектов высокоточного вооружения Южной Корее, заявив, что это ведет к эскалации напряженности в регионе. Он также напомнил о подготовке Вашингтона к отправке вооружений Тайваню и Японии, включая дальнобойные системы и авиационную технику. В июле 2026 года испытательный пуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия с одной из атомных подводных лодок Китая вызвал протесты и обеспокоенность в США, Японии и других странах региона.