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Япония впервые провела пуск крылатой ракеты Tomahawk со своего корабля

Морские силы самообороны Японии впервые провели боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля. Испытания прошли в Тихом океане с борта эсминца «Тёкай» (JS Chokai), оснащенного системой Aegis. Об этом сообщает Naval News.

Стрельбы прошли при поддержке ВМС США, сообщили в Агентстве по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии. Экипаж эсминца успешно выполнил все процедуры пуска и подтвердил полет ракеты к заданной цели. Таким образом, Япония стала третьей страной после Австралии и Нидерландов, запустившей Tomahawk с надводного боевого корабля (помимо США).

Эсминец «Тёкай», модернизированный под использование американских ракет в марте, вернется на базу в Сасебо осенью 2026 года.планирует оснастить возможностью запуска Tomahawk еще четыре эсминца Aegis: «Кирисима», «Хагуро», «Мёко» и «Атаго». Всего Япония намерена закупить у США до 400 ракет Tomahawk модификаций Block IV и Block V до 2027 финансового года.

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