Путин заявил о готовности России поставлять Индии Су-57

Россия готова поставлять истребители отечественного производства Су-57 Индии, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Он отметил хорошие отношения стран по части военно-технического сотрудничества.

По его словам, Индия активно закупает у России самолеты и вертолеты. Кроме того, Москва уже предлагала Нью-Дели совместно локализовать производство Су-57, однако тогда «не сложилось». «Теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять, в том числе поставлять и эту машину»,— сказал российский президент.

Владимир Путин отметил, что стороны активно сотрудничают в области подлодок и кораблей. Он обратил внимание, что российские и индийские специалисты сотрудничают при совместных разработках оружия. В качестве примера президент привел ракету средней дальности «Брамос».

Су-57 разработан компанией «Сухой» и выпускается на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Истребитель предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, а также для преодоления систем противовоздушной обороны. 3 июня гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о первых поставках истребителя за границу. Кто стал покупателем, он не уточнил.