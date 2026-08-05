Темпы роста продаж новых автомобилей резко замедлились

Продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 1,2% год к году, до 122,1 тыс. шт., подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Месяц к месяцу реализация увеличилась на 5%.

Согласно статистике, это минимальные темпы роста авторынка с февраля текущего года. В марте продажи в годовом сравнении увеличились на 30,6%, в апреле — на 15,1%, в мае — на 20,5%, в июне — на 29%.

Впрочем, причина не в снижении спроса (с точки зрения продаж месяц прошел «ровно»), а в эффекте высокой базы прошлого года, отмечают собеседники “Ъ” среди дилеров. В определенной степени негативно на авторынке в июле сказались и проблемы с топливом, полагают собеседники “Ъ”. Спрос в июле также сдерживался сокращением скидок по отдельным востребованным моделям, волатильностью курса и отпускным сезоном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Машины съехали с низкой базы».