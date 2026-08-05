Пшеница и ячмень подешевели на 8–14,5% за три недели

На 31 июля стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России составила 13,5 тыс. руб. за тонну при покупке со склада или элеватора, следует из материалов «Прозерно». Значение сократилось на 11,3% к 10 июля (момент ограничения отгрузок в портах Азова) и на 17,8% год к году. Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Фуражный ячмень, согласно «Прозерно», в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год.

Источник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что реальная ситуация может быть значительно хуже: некоторые производители сейчас вынуждены продавать пшеницу по 8–9 тыс. руб. за тонну. Еще несколько недель назад цена достигала 14–15 тыс. руб. Порог рентабельности аграриев находится на уровне 10 тыс. руб. за тонну, напоминают в «Совэконе».

«Прозерно» указывает на фактически нулевой спрос при растущем предложении. Проблемы с реализацией урожая есть практически у всех компаний, констатирует собеседник “Ъ” на аграрном рынке. Зерно и горох, по его словам, сейчас лежат на элеваторах. Отгрузки ведутся только в рамках форвардных контрактов с крупнейшими экспортерами, замечает источник “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неурожай ценовых».