Российские пловцы завоевали четыре золотых медали в первый день Кубка мира

Спортсмены сборной России по зимнему плаванию заняли первое место на всех дистанциях, на которых были заявлены в первый день Кубка мира. Соревнования проходят в Аргентине.

Как сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания, Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 м баттерфляем. Матвей Овсейчук получил золото на дистанции 100 м вольным стилем, а Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 м брассом.

Кубок мира по зимнему плаванию проходит на дистанциях от 25 до 450 м в воде ледника Перито-Морено. Российские спортсмены выступают под национальным флагом.