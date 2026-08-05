ВС определит очередность выплат кредиторам обанкротившегося банка «Югра»

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор об очередности выплат трем контрагентам обанкротившегося банка «Югра». Ранее эти компании фигурировали в уголовном деле о выводе из кредитной организации 23,6 млрд руб., однако арбитражные суды отказались отправлять их в конец очереди кредиторов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) настаивает, что спорные требования организаций необходимо удовлетворять в самую последнюю очередь. По мнению заявителя, компании соучаствовали в причинении вреда банку и его кредиторам, а потому они не могут претендовать на удовлетворение требований наравне с другими. В приговоре Замоскворецкого райсуда Москвы говорится о противоправных действиях организаций, утверждает АСВ.

Высшую инстанцию заинтересовали доводы агентства. Дать им оценку предстоит экономколлегии ВС.

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