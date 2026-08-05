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ВС определит очередность выплат кредиторам обанкротившегося банка «Югра»

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор об очередности выплат трем контрагентам обанкротившегося банка «Югра». Ранее эти компании фигурировали в уголовном деле о выводе из кредитной организации 23,6 млрд руб., однако арбитражные суды отказались отправлять их в конец очереди кредиторов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) настаивает, что спорные требования организаций необходимо удовлетворять в самую последнюю очередь. По мнению заявителя, компании соучаствовали в причинении вреда банку и его кредиторам, а потому они не могут претендовать на удовлетворение требований наравне с другими. В приговоре Замоскворецкого райсуда Москвы говорится о противоправных действиях организаций, утверждает АСВ.

Высшую инстанцию заинтересовали доводы агентства. Дать им оценку предстоит экономколлегии ВС.

Подробнее — в материале «Ъ» «За аффилированными не занимать».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года Верховный суд РФ (ВС) представил проект постановления пленума, который разъясняет вопросы очередности удовлетворения требований кредиторов, аффилированных с банкротящимися юридическими лицами. Документ содержит 38 правовых позиций, касающихся очередности погашения долгов перед связанными с должником кредиторами, включая условия субординации таких требований.

В законе о банкротстве институт субординации прямо не закреплен, но активно развивается в судебной практике. Первые разъяснения по этой теме ВС давал в январе 2020 года, а сейчас речь идет о дальнейшем развитии и корректировке этой практики на уровне пленума ВС. В проекте пленума также поясняется, что правовой институт субординации основывается на принципе очередности удовлетворения требований кредиторов, предполагающем учет степени значимости подлежащих защите интересов.

Наибольший приоритет по закону о банкротстве получают социально значимые притязания, такие как требования о возмещении вреда жизни или здоровью (первая очередь реестра) и требования о выплатах работникам компании-должника (вторая очередь). Основной очередью, в которую включают долги перед всеми обычными кредиторами, является третья. По данным ЕФРСБ за первую половину 2025 года, 828,5 миллиарда рублей требований кредиторов включено в третью и четвертую очереди реестра банкротящихся компаний.

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