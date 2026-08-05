Темпы роста числа подписчиков онлайн-кинотеатров замедлились

Число подписчиков онлайн-кинотеатров во втором квартале 2026 года достигло 72,3 млн, увеличившись за год всего на 7,8%. При этом количество платных подписок также выросло незначительно — на 2,6%, до 53,1 млн, следует из аналитического отчета агентства Telecom Daily. «Это существенное замедление, если сравнивать с результатами годичной давности, когда онлайн-кинотеатры активно наращивали платящую аудиторию»,— отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Первая пятерка компаний по числу подписчиков за год фактически не изменилась: это «Кинопоиск» («Яндекс»), Okko, «Иви», Wink («Ростелеком») и «Кион» (МТС). На перечисленные сервисы приходится более 87% от общего числа подписчиков онлайн-кинотеатров на российском рынке. Среди платящих пользователей их совокупная доля — 87,7%. Лидером на рынке остается «Кинопоиск» с долей 26,9% по общему числу подписчиков, следом идет Okko (18,7%), замыкает тройку «Иви» (16,8%), на четвертом месте — Wink (3,3%), на пятом — «Кион» (11,4%).

Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что замедление темпов роста выглядит логичным с учетом того, что общее число подписок уже охватывает 50% населения, но добавляют, что конкуренция за удержание аудитории будет только усиливаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «А вас я попрошу подписаться».