Обновлен проект правил о «социальных» СЗПК для крупных инвесторов

Минэкономики при участии корпорации ВЭБ.РФ доработало законопроект об особом формате соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для строительства объектов социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах.

В первой редакции инициатива была представлена в марте этого года. Ее суть: частные инвесторы в течение десяти лет смогут компенсировать через субсидии или налоговый вычет свои затраты на создание и реконструкцию важных для населения социальных объектов. Построенное при этом передается в государственную или муниципальную собственность.

Среди изменений, произошедших с документом при его доработке: заявки на заключение соглашений предлагается рассматривать только после предварительного одобрения проекта правительственной комиссией по региональному развитию. Кроме того, объем вложений в основной объект должен начинаться от 750 млн руб. (ранее — от 200 млн руб.).

В Минэкономики отмечают, что новый механизм снизит финансовую нагрузку на бизнес (сейчас такие объекты часто строятся за его счет) и при этом позволит возводить социальную инфраструктуру в регионах без дополнительных бюджетных расходов.

Подробнее — в материале «Ъ» «С надеждой на компенсацию».