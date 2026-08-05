С надеждой на компенсацию

Минэкономики и ВЭБ.РФ доработали законопроект о новом формате соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который позволит возмещать инвесторам их затраты на строительство объектов социальной инфраструктуры, возводимых в качестве «нагрузки» к основному коммерческому проекту. Среди изменений: рассмотрения заявки на СЗПК правительственной комиссией по региональному развитию и повышение порога капвложений в основной объект с 200 млн до 750 млн руб. Эксперты считают, что такие фильтры оставят только тех, кто действительно готов к реализации крупных проектов, отмечая при этом отсутствие обычного для СЗПК положения о стабильности условий соглашения для частных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ВЭБ.РФ Мурат Керефов считает, что создание нового формата СЗПК простимулирует строительство социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Зампред ВЭБ.РФ Мурат Керефов считает, что создание нового формата СЗПК простимулирует строительство социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минэкономики при участии корпорации ВЭБ.РФ доработало законопроект (есть у “Ъ”) об особом формате соглашений о защите и поощрении капиталовложений для строительства объектов социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах.

В первой редакции инициатива была представлена в марте этого года (см. “Ъ” от 4 марта). Ее суть: частные инвесторы в течение десяти лет смогут компенсировать через субсидии или налоговый вычет свои затраты на создание и реконструкцию важных для населения социальных объектов (школы, больницы, детские сады и т. д.). Построенное при этом передается в государственную или муниципальную собственность.

Заключать «социальные» СЗПК будут только с крупными компаниями — с выручкой за три года от 35 млрд руб. и штатом не менее 10 тыс. сотрудников.

Такие стройки будут продолжением основного проекта, реализуемого инвестором в рамках «коммерческого» СЗПК, поясняет зампредседателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов. В этой связи партнер компании Б1 Наталья Аристова предполагает, что заключение «социального» СЗПК, которое, согласно тексту документа, не является обязательным, фактически может стать необходимым условием для реализации основного проекта — например, в рамках оценки его бюджетной эффективности для региона.

Среди изменений, произошедших с документом при его доработке: заявки на заключение соглашений предлагается рассматривать только после предварительного одобрения проекта правительственной комиссией по региональному развитию. Это, отмечает Мурат Керефов, позволит представителям разных ведомств комплексно оценить проект. Кроме того, объем вложений в основной объект должен начинаться от 750 млн руб. (ранее — от 200 млн руб.). Такой порог — гарантия создания бизнесом капиталоемкого, технологичного производства, которое станет экономическим ядром региона, отмечает зампред госкорпорации.

В Минэкономики отмечают, что новый механизм снизит финансовую нагрузку на бизнес (сейчас такие объекты часто строятся за его счет) и при этом позволит возводить социальную инфраструктуру в регионах без дополнительных бюджетных расходов.

Для стимулирования процесса власти готовы разрешить таким инвесторам не переходить на обязательный при СЗПК налоговый мониторинг ФНС и арендовать земельные участки под проекты, минуя торги.

Отметим, что особый формат не подразумевает действия стабилизационной оговорки, обычно гарантирующей при СЗПК неизменность условий соглашения. Это, считает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина, снижает привлекательность механизма, поскольку не позволяет «стабилизировать» нормативно-правовое окружение проекта.

Директор практики недвижимости, строительства и инфраструктурных проектов «ТеДо» Анна Батуева, впрочем, считает, что, если инвестор заинтересован в возмещении, механизм все же должен представляться ему привлекательным — особенно с учетом того, что раскрывать налоговую отчетность не надо. В Минэкономики считают, что сама возможность получения компенсации избавляет от необходимости предоставления бизнесу гарантий стабильности условий.

Повышение минимального объема капвложений объективно сужает доступность механизма, однако служит обоснованным фильтром, подтверждающим финансовую устойчивость и серьезность намерений инвестора, говорит член генсовета «Деловой России» и директор по развитию и стратегическому планированию ГК ТСД Александр Таскаев. Впрочем, по его мнению, часть социально значимых проектов в небольших опорных пунктах (особенно на Дальнем Востоке и в Арктической зоне) рискуют не попасть под действие инициативы и потому было бы целесообразно предусмотреть дифференцированный порог по размеру капвложений.

Полина Попова