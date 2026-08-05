Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Полянский

В возрасте 90 лет умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе в составе сборной СССР Рудольф Полянский.

О смерти спортсмена сообщил Стрелковый союз России. «Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях»,— указано в сообщении организации.

В командных соревнованиях Полянский стал чемпионом Европы в 1965-м и 1967-м годах. Также он был бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом СССР 1966 года в личном зачете.