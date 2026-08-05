Не хватило Сильянова на пенальти

На старте группового этапа FONBET Кубка России по футболу с участием клубов премьер-лиги состоялись четыре матча. В центральном противостоянии дня «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА. Уступая 0:1, железнодорожники отыгрались в конце основного времени благодаря голу Александра Сильянова. Но в серии пенальти именно он не реализовал свой удар, и армейцы победили 5:4. Впрочем, лидерство в группе D с тремя очками захватил «Ростов», который разгромил «Акрон» — 4:0.

Кубковый матч «Локомотива» с ЦСКА стал первым классическим столичным дерби в новом сезоне. Все-таки встречу «Спартака» с дебютантом премьер-лиги «Родиной», состоявшуюся в чемпионате, к этой категории пока не отнесешь. Команды Михаила Галактионова и Дмитрия Игдисамова по-разному начали сезон. Если армейцы могли быть довольны тем, что в двух турах национального первенства взяли четыре очка, то железнодорожники, конечно, были неудовлетворены своим стартом (ничья с «Ахматом» дома и поражение от махачкалинского «Динамо» в гостях).

В воротах ЦСКА дебютировал недавно приобретенный у «Балтики» Максим Бориско, а в основном составе «Локомотива» вышли его новички — центральный защитник Георгий Джикия и хавбек Александр Коваленко. Вообще по традиции в Кубке России клубы активно использовали ротацию. Учитывая, что скамейка сейчас глубже у красно-синих, именно они выглядели получше и больше атаковали. Правда, качество этих атак и у них хромало. Действовавший на позиции центрального нападающего Тамерлан Мусаев, как всегда, выполнял много черновой работы и боролся, а вот в завершении ему опять чего-то не хватало. Один его удар из перспективного положения заблокировали, а затем он не попал в створ.

Про форварда железнодорожников Вадима Ракова и вовсе было трудно что-то сказать, а его напарник Александр Руденко еще в первом тайме закончил матч из-за травмы. Созидательная игра у хозяев не клеилась, и с выходом Зелимхана Бакаева ничего не изменилось. Более того, вскоре армейцы усилиями двух Матеусов — Алвеса и Рейса — на стандарте затолкали мяч в сетку. Голкиперу Илье Лантратову не помогли даже спасение защитника Евгения Морозова и штанга. А Рейс забил, наверное, самый легкий гол в карьере — практически с ленточки. Причем, открыв счет на 40-й минуте, ЦСКА мог тут же удвоить преимущество. Лантратов вроде бы уже пропустил удар Кирилла Глебова, но спас Александр Сильянов, вынесший мяч из ворот. «Локомотив» только перед самым перерывом организовал что-то похожее на голевой момент, когда Бакаев покатил на Максима Ненахова в штрафной площади, однако защитнику не хватило исполнительского мастерства.

В начале второго тайма Бакаев создал еще хороший момент для Ракова и сам коварно бил по воротам Бориско. А у армейцев еще один опасный рейс в чужую штрафную совершил защитник Рейс. Лантратов с трудом достал мяч, который бразилец закручивал в дальний угол. Гости и дальше угрожали достаточно острыми контрвыпадами, тогда как хозяева «РЖД Арены» испытывали трудности в позиционном нападении, а усилить его им было особо некем, ведь тот же Николай Комличенко по-прежнему травмирован. Разве что Сергей Пиняев регулярно держал вратаря в напряжении. А когда и Алексей Батраков не сумел головой протолкнуть мяч мимо Бориско с близкой дистанции, казалось, что железнодорожники уже не отыграются. К тому же в концовке встречи не подфартило Пиняеву, который со штрафного врезал в перекладину. Тем не менее на 92-й минуте удача улыбнулась подопечным Галактионова. Хотя Владислав Голубев, подставившись под удар Пиняева, угодил в каркас ворот, Сильянов угадал, куда отскочит мяч, и добил его в сетку.

Так основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти именно Сильянов не реализовал свой 11-метровый. Причем это произошло уже в пятой попытке при равенстве 4:4. Бориско отметил дебют ключевым сейвом, а Мусаев заколотил решающий гол. ЦСКА все-таки выиграл, поделив очки с «Локомотивом» в пропорции 2 к 1.

С уверенной победы в этой группе стартовал «Ростов», который встречался в Самаре с «Акроном». Уже к седьмой минуте тольяттинцы, потерпевшие два поражения в чемпионате, уступали 0:2. У гостей отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов, а во втором тайме Имран Азнауров и Данила Прохин довели дело до разгрома — 4:0. Таким образом, под руководством нового главного тренера Срджана Благоевича «Акрон» проиграл в третий раз подряд, пропустив в сумме 11 голов, и скоро к сербскому специалисту могут возникнуть вопросы, если он не исправит ситуацию.

В группе С махачкалинское «Динамо», стартовавшее с двух побед в премьер-лиге, принимало «Крылья Советов», которым вполне можно занести в актив две выездные ничьи с московским «Динамо» и ЦСКА в чемпионате. Самарцы повели 1:0 на 15-й минуте, когда Денис Макаров мощно зарядил из-за штрафной и от перекладины вогнал мяч в сетку. На 47-й минуте Владимир Хубулов сравнял счет с пенальти, который сам и заработал. Но гости провели своевременную замену, и Джеффри Чинеду, только появившись на поле, снова вывел их вперед с передачи Мартина Крамарича. Ближе к концу матча у нигерийца был еще один убойный момент, и просто удивительно, как он промазал. Впрочем, этот промах не повлиял на результат, и «Крылья» выиграли 2:1.

В группе А «Родина», впервые выступающая на предварительном этапе «Пути Российской премьер-лиги», стартовала домашним матчем с «Рубином». В чемпионате дебют у московского клуба получился комом — два поражения и семь пропущенных мячей. Кубковая игра для подопечных Хуана Диаса сложилась очень удачно, тем более что казанцы выставили второй состав. На 13-й минуте Магомедхабиб Абдусаламов головой замкнул навес Артема Максименко. В конце первого тайма голкипер Никита Корец еще потащил сумасшедший удар нападающего хозяев издали, но в дебюте второго он все же оформил дубль, точно пробив из-под защитника. Андрей Егорычев головой забил третий мяч после розыгрыша углового, а потом Артур Гарибян и Максименко просто уничтожили «Рубин». «Родина» одержала неожиданно крупную победу 5:0.

Александр Ильин