Свердловские депутаты приняли закон о защите кандидатов при ошибках избиркома

В Свердловской области гарантировали кандидатам и партиям право регистрации на выборах, если они пропустили срок подачи документов из-за незаконного отказа избиркома, впоследствии отмененного судом или вышестоящей комиссией. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении единогласно поддерживали все 44 депутата регионального заксобрания, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый вице-спикер Дмитрий Жуков («Единая Россия») пояснил парламентариям, что законопроект направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. Как сказано в документе, если решение об отказе в заверении списка кандидатов было отменено вышестоящим избиркомом или судом, организующая выборы комиссия должна повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.

Документы, необходимые для регистрации, можно будет подать не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка претендентов и не менее чем за 15 дней до дня голосования. Избирательная комиссия, в свою очередь, обязана принять решение о регистрации или отказе не позднее чем за восемь дней до выборов.

Поправки затронули статьи 47 и 53 Избирательного кодекса Свердловской области. Изменения разработаны во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 13 декабря 2024 года, в рамках которого было признано, что прежние нормы лишали кандидатов возможности зарегистрироваться, если они пропустили срок подачи документов из-за первоначального отказа комиссии, даже когда этот отказ потом был признан незаконным.

Виктория Биц