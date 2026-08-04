Програнкомитет Белоруссии: Латвия заявила о возобновлении пропуска через границу
Власти Латвии объявили о возобновлении оформления и пропуска транспорта через границу с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Пограничного комитета.
Пропуск грузовых и легковых машин возобновился в полном объеме на пункте пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) с 21:00 мск, отмечается в публикации.
31 июля глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что границу с Белоруссией, где с 2023 года действует только один пункт пропуска, закрыли по техническим причинам. Белорусский МИД заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные. Сегодня правительство Латвии обсуждало возможность закрыть границу полностью, но идею не поддержали.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рига передумала вешать замок на границу».
Власти Литвы 20 ноября 2025 года открыли движение в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» на границе с Белоруссией, объясняя предыдущее закрытие борьбой с воздушной контрабандой сигарет. В ответ на эти действия, «Минсктранс» возобновил регулярные автобусные рейсы из Минска в Вильнюс и Каунас, а также транзитные рейсы до Риги.
Закрытие границы Литвой в конце октября 2025 года привело к тому, что на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовиков. Белорусский президент Александр Лукашенко 9 декабря 2025 года предлагал провести переговоры по вопросу застрявших на белорусской территории большегрузов, отмечая, что грузовики находятся на стоянках под охраной, а водителям предоставлены необходимые условия. Он также озвучил пункты, интересующие белорусскую сторону, включая нормализацию работы детского санатория «Беларусь» и возврат денег за постройку порта.
Заграждения на латвийско-белорусской границе протяженностью около 145 км были построены в июле 2024 года. Латвия также завершила строительство заграждений на границе с Россией общей протяженностью 280 км к 29 декабря 2025 года.