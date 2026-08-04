Програнкомитет Белоруссии: Латвия заявила о возобновлении пропуска через границу

Власти Латвии объявили о возобновлении оформления и пропуска транспорта через границу с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Пограничного комитета.

Пропуск грузовых и легковых машин возобновился в полном объеме на пункте пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) с 21:00 мск, отмечается в публикации.

31 июля глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что границу с Белоруссией, где с 2023 года действует только один пункт пропуска, закрыли по техническим причинам. Белорусский МИД заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные. Сегодня правительство Латвии обсуждало возможность закрыть границу полностью, но идею не поддержали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рига передумала вешать замок на границу».