Шлейхер и Терновой взяли золото ЧЕ по синхронным прыжкам в воду с вышки
Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первые места в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Они получили 443,82 балла за свое выступление, указано в таблице с результатами.
Серебро взяла сборная Италии (Симон Конте и Рафаэль Пеллигра), бронзу — сборная Украины (Марк Гриценко и Алексей Середа). Они набрали по 416.46 и 406.05 балла соответственно.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Они уже завоевали три медали: одну золотую и две серебряные.
Никита Шлейхер и Руслан Терновой в июле 2025 года уже становились серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, набрав 428,70 балла. Тогда первое место заняли китайские спортсмены Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн с результатом 429,63 балла.
В 2026 году российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. В конце июля 2026 года российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева также завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта, участвуя в нем впервые с 2021 года. 3 августа 2026 года российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы в произвольной программе командных соревнований, а 4 августа — второе золото в технической программе.
Сборная России по синхронному плаванию в начале июля 2026 года завоевала десять золотых медалей и выиграла зачет на юниорском чемпионате Европы, проходившем в Мюнхене. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщила, что ограничения с российских и белорусских спортсменов будут сняты с 1 сентября 2026 года.