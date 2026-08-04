Шлейхер и Терновой взяли золото ЧЕ по синхронным прыжкам в воду с вышки

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли первые места в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Они получили 443,82 балла за свое выступление, указано в таблице с результатами.

Серебро взяла сборная Италии (Симон Конте и Рафаэль Пеллигра), бронзу — сборная Украины (Марк Гриценко и Алексей Середа). Они набрали по 416.46 и 406.05 балла соответственно.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Они уже завоевали три медали: одну золотую и две серебряные.