Над регионами России сбили 304 БПЛА за 12 часов

Средства ПВО перехватили и уничтожили 304 беспилотника самолетного типа над регионами России в период с 08:00 до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.

В ночь на 4 августа средства ПВО сбили 320 беспилотников. Наибольшие разрушения зафиксированы в Подмосковье. При ударе БПЛА по территории промзоны в Чехове погибли пять человек, еще 10 пострадали.