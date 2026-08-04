Атака БПЛА на Московскую и Ленинградскую области. Главное

Минувшей ночью средства ПВО России перехватили или уничтожили 320 беспилотников. Атака ВСУ затронула 19 российских регионов, при этом наибольшие разрушения зафиксированы в Подмосковье. В промышленной зоне под Чеховым погибли пять человек и 10 получили ранения, вспыхнуло несколько пожаров, в том числе и на складе. В Тосненском районе Ленобласти БПЛА ударили по складской инфраструктуре Wildberries и «Ленты», обошлось без жертв. Последствия ночной атаки — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атак БПЛА на объекты в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подмосковье

При атаке БПЛА на промзону Новоселок под Чеховом погибли пять человек, еще 10 пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из десяти пострадавших шестеро были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. У пациентов диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

После попаданий беспилотников в промзоне загорелись несколько объектов. Самый крупный пожар произошел на складе. К настоящему времени открытое горение там уже ликвидировали.

Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работали экстренные и оперативные службы.

Атака также затронула деревню Солнышково — там обломки беспилотника повредили частное домовладение и автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Ленинградская область

За ночь над территорией Ленинградской области средства ПВО сбили 17 БПЛА.

ВСУ атаковали дронами склад Wildberries и распределительный центр «Ленты» в Красном Бору Тосненского района.

В Wildberries сообщили, что персонал склада эвакуировали, объект приостановил работу. По предварительным данным, пострадавших нет.

При падении БПЛА на территорию распределительного центра «Группы Лента» около 5:00 произошло возгорание. Сотрудников своевременно эвакуировали, однако один из них получил ожоги и был госпитализирован.

На 09.00 4 августа пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе.

Силы обороны Финляндии ввели ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область.

Кирилл Сарханянц