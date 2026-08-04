Атака БПЛА на Московскую и Ленинградскую области. Главное
Пять человек погибли в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье
Минувшей ночью средства ПВО России перехватили или уничтожили 320 беспилотников. Атака ВСУ затронула 19 российских регионов, при этом наибольшие разрушения зафиксированы в Подмосковье. В промышленной зоне под Чеховым погибли пять человек и 10 получили ранения, вспыхнуло несколько пожаров, в том числе и на складе. В Тосненском районе Ленобласти БПЛА ударили по складской инфраструктуре Wildberries и «Ленты», обошлось без жертв. Последствия ночной атаки — в подборке «Ъ».
Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов
- Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атак БПЛА на объекты в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Подмосковье
- При атаке БПЛА на промзону Новоселок под Чеховом погибли пять человек, еще 10 пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Из десяти пострадавших шестеро были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. У пациентов диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.
- После попаданий беспилотников в промзоне загорелись несколько объектов. Самый крупный пожар произошел на складе. К настоящему времени открытое горение там уже ликвидировали.
- Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работали экстренные и оперативные службы.
- Атака также затронула деревню Солнышково — там обломки беспилотника повредили частное домовладение и автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
Ленинградская область
- За ночь над территорией Ленинградской области средства ПВО сбили 17 БПЛА.
- ВСУ атаковали дронами склад Wildberries и распределительный центр «Ленты» в Красном Бору Тосненского района.
- В Wildberries сообщили, что персонал склада эвакуировали, объект приостановил работу. По предварительным данным, пострадавших нет.
- При падении БПЛА на территорию распределительного центра «Группы Лента» около 5:00 произошло возгорание. Сотрудников своевременно эвакуировали, однако один из них получил ожоги и был госпитализирован.
- На 09.00 4 августа пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе.
- Силы обороны Финляндии ввели ограничения на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область.