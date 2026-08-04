В КПРФ, СР и «Яблоке» рассказали о причинах отказа от сотрудничества по наблюдению за выборами
КПРФ, СР и «Яблоко» отказались сотрудничать в наблюдении за выборами
Партии «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ отказались участвовать в подписании соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами, которое сегодня состоялось в Общественной палате. Представители этих политических организаций сообщили «Ъ», что особой пользы такие соглашения в борьбе с нарушениями на выборах не приносят.
В КПРФ подписанное в Общественной палате соглашение назвали номинальным и отметили, что намерены выставить на выборах примерно 100 тыс. наблюдателей. В «Справедливой России» сообщили, что «институт партийного наблюдения является достаточным механизмом для обеспечения законности и прозрачности выборов». В «Яблоке» заявили, что партия не участвует в проекте палаты, поскольку не считает этот механизм легитимным.
Выборы депутатов Госдумы запланированы на 18–20 сентября 2026 года. До участия в них допущены 11 партий. Соглашение о наблюдении за выборами подписали восемь партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и Партия прямой демократии.
Подробнее об инициативе Общественной платы — в материале «Ъ» «Единение с исключениями».
4 августа 2026 года в Общественной палате (ОП) РФ состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами, в которой приняли участие восемь из одиннадцати партий, зарегистрированных для выборов в Госдуму. Это событие подчеркивает продолжающуюся практику заключения подобных соглашений, поскольку, как отметила секретарь ОП Лидия Михеева, такое соглашение уже стало традиционным.
Партии, подписавшие соглашение — «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и Партия прямой демократии — видят главную задачу наблюдателя в легитимации результатов выборов. Например, член генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что его партия стремится к легитимному результату, рассчитывая на помощь почти 200 тысяч наблюдателей и технологической платформы. В свою очередь, «пенсионеры» готовы выставить на участки 95 тысяч наблюдателей, а «Новые люди» планируют обучить до 90 тысяч наблюдателей, уделяя особое внимание онлайн-голосованию.