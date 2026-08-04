В КПРФ, СР и «Яблоке» рассказали о причинах отказа от сотрудничества по наблюдению за выборами

Партии «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ отказались участвовать в подписании соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами, которое сегодня состоялось в Общественной палате. Представители этих политических организаций сообщили «Ъ», что особой пользы такие соглашения в борьбе с нарушениями на выборах не приносят.

В КПРФ подписанное в Общественной палате соглашение назвали номинальным и отметили, что намерены выставить на выборах примерно 100 тыс. наблюдателей. В «Справедливой России» сообщили, что «институт партийного наблюдения является достаточным механизмом для обеспечения законности и прозрачности выборов». В «Яблоке» заявили, что партия не участвует в проекте палаты, поскольку не считает этот механизм легитимным.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на 18–20 сентября 2026 года. До участия в них допущены 11 партий. Соглашение о наблюдении за выборами подписали восемь партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и Партия прямой демократии.

Подробнее об инициативе Общественной платы — в материале «Ъ» «Единение с исключениями».