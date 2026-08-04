В июле ситуация в российской промышленности улучшилась незначительно

Составлено ИИ-Ассистентъ

В апреле 2026 года улучшение оценок текущего спроса на продукцию российской промышленности не сопровождалось восстановлением производственной активности, занятости и инвестиций. Индекс PMI от S&P Global в апреле снизился до 48,1 пункта с 48,3 пункта в марте, что указывает на ухудшение деловой активности уже одиннадцать месяцев подряд. Это снижение связано с дальнейшим падением выпуска, новых заказов и занятости.

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, неудовлетворенность загрузкой производственных мощностей достигла максимума за весь период наблюдений к апрелю 2026 года: две трети предприятий оценивают ее как «ниже нормы». Инвестиционная активность упала до худших значений с кризиса 2008–2009 годов, а удовлетворенность текущими вложениями снизилась до минимальных уровней, когда лишь 38% предприятий оценивают их как «нормальные» по сравнению с 79% в первом квартале 2024 года.

В июле 2025 года опережающие индикаторы состояния промышленности России фиксировали усугубление состояния сектора: баланс производственных намерений промышленников впервые с августа 2022 года стал отрицательным. Пессимизм прогнозов продаж достиг максимумов с июля 2022 года. В июле 2025 года индекс PMI от S&P Global составил 47 пунктов, что также отражало слабый спрос и финансовые трудности у клиентов.