Промышленность приободрилась в июле

В июле часть опережающих индикаторов состояния российской промышленности улучшилась второй месяц подряд. Индекс S&P Global PMI достиг максимума с января 2025 года, а опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН зафиксировали стабилизацию спроса и улучшение планов выпуска предприятий. Однако рост выпуска остается незначительным и опирается только на внутренние заказы, предприятия продолжают сокращать занятость и запасы, а перебои с поставками ускоряют рост издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сезонно скорректированный индекс S&P Global PMI обрабатывающих отраслей в июле вырос до 50,7 пункта с 50,3 пункта в июне и 48,8 пункта в мае. Значение выше 50 пунктов означает преобладание позитивных оценок промышленников над негативными. Впрочем, в S&P характеризуют июльское улучшение как незначительное и уступающее средним историческим темпам роста этого показателя.

Ранее, комментируя предыдущее, июньское увеличение PMI, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечали, что с учетом статистической погрешности значение 50,3 пункта нельзя уверенно считать признаком роста: доверительный интервал такой оценки охватывает значения по обе стороны порога в 50 пунктов. Возможными причинами улучшения в ЦМАКП называли адаптацию экономики к новым условиям и улучшение внешней конъюнктуры, оставляя открытым вопрос о влиянии на PMI топливного кризиса.

Июльские данные частично на этот вопрос отвечают.

Дефицит топлива, затруднения в логистике и повышение цен поставщиков ускорили темпы роста закупочных издержек промышленников до максимума с января этого года.

Сроки поставок удлинились до максимума с февраля 2025 года. Производители активнее переносили затраты в отпускные цены, темпы роста которых стали вторыми по величине с января 2025 года, уступив по этому показателю только январю текущего года.

Отметим, что ухудшение работы поставщиков могло поддержать сводное значение PMI — увеличение сроков поставки в этом случае рассматривается как признак их высокой загрузки и повышает итоговый индекс. То есть негативный шок предложения из-за дефицита топлива и логистических сбоев (помимо роста закупок) статистически мог выглядеть как улучшение промышленной конъюнктуры.

При этом, несмотря на рост закупок, запасы сырья и комплектующих сократились впервые за три месяца из-за задержек поставок. Запасы готовой продукции в июле уменьшились седьмой месяц подряд.

Улучшение внешнего спроса на продукцию обработки в июле продолжения не получило: экспортные заказы сокращались максимальными темпами с октября 2022 года. Увеличение же совокупного объема новых заказов второй месяц подряд обеспечил внутренний спрос. На этом фоне предприятия нарастили выпуск наиболее быстрыми темпами с января 2025 года, но и это увеличение в S&P называют незначительным.

Опросы промышленников от ИНП РАН оценивают масштаб улучшения в отрасли сдержаннее. После мартовского провала динамика спроса улучшилась в апреле—мае, но затем три месяца оставалась на достигнутом отрицательном уровне. Удовлетворенность производителей объемами продаж в июле символически выросла, а прогноз спроса улучшился с мартовских минус 22 до минус 13 пунктов. Планы выпуска прибавили 7 пунктов, достигнув при этом лишь нулевого баланса ответов: доля предприятий, ожидающих увеличения производства, сравнялась с долей ожидающих его снижения.

Избыточность запасов готовой продукции, достигавшая в январе максимума за 13 лет, к июлю исчезла — баланс оценок запасов «выше нормы» и «ниже нормы» стал нулевым. При этом влияние топливного кризиса на отпускные цены респонденты ИНП РАН пока оценивают как скромное: баланс фактического изменения этого показателя увеличился с 4 пунктов в мае до 6 пунктов в июле, ценовых планов — с 8 до 10 пунктов.

О сохраняющейся слабости промышленной конъюнктуры свидетельствует и ситуация с занятостью в обработке. Интенсивность сокращения персонала в июле обновила постковидный минимум.

О недостаточной загрузке имеющихся работников сообщили 43% предприятий — это максимум за весь период наблюдений с 2014 года. Нормальной загрузку персонала считают только 53% респондентов.

Недостаточный внутренний спрос остается главным ограничением выпуска: все три квартала текущего года его называли более 70% предприятий — таких значений показатель в этом веке еще не достигал. Неопределенность экономической ситуации отметили 65% респондентов, низкий экспортный спрос — 42%. Нормальной доступность кредитов считают лишь 32% предприятий, инвестиционные планы вернулись к наиболее пессимистичным значениям со времен кризиса 2008–2009 годов.

Артем Чугунов