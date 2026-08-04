Количество краж через СБП превысило прошлогодний показатель почти в три раза

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первом квартале 2026 года общий объем похищенных мошенниками средств с банковских счетов составил 7,4 млрд рублей, снизившись на 0,55 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом. Количество мошеннических операций за этот период опустилось ниже 500 тысяч, что почти на 10% меньше, чем в предшествующий квартал. Возврат украденных средств по картам находится на уровне более 10%, тогда как по СБП и электронным кошелькам этот показатель не превышает 3,3% и 2% соответственно.

Банк России зафиксировал рост количества атак с использованием социальной инженерии на 37,5% в первом квартале 2026 года, несмотря на общее снижение количества хищений с 2024 года. Эксперты связывают это с расширением признаков мошеннических операций и улучшением работы «умного» антифрода, который перешел от реактивной защиты к проактивной. Однако, злоумышленники стали активнее использовать точечные звонки («вишинг»), которые сложнее распознать, чем массовый обзвон.

В 2025 году объем средств, похищенных мошенниками, превысил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. Количество операций без согласия клиента увеличилось на 31,2%, до 1,6 тысячи. В 2025 году 290,6 тысяч мошеннических операций были совершены через Систему быстрых платежей (СБП).