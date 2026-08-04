Дефицит внешней торговли США в июне вырос на четверть

За январь—июнь внешнеторговый дефицит США сократился на 33,8% в годовом выражении, до $371,2 млрд, следует из данных Бюро экономического анализа страны. Экспорт товаров и услуг вырос на 11,7%, до $1,89 трлн, импорт увеличился лишь на 0,4%, до $2,26 трлн.

Особенно заметно за полугодие сократился дефицит США в торговле товарами с Евросоюзом — на 71%, до $42,9 млрд. Американский экспорт в ЕС увеличился на 13,8% год к году, а импорт снизился на 22,2%. Эти данные свидетельствовали скорее о нормализации торговых потоков, чем о резком укреплении позиций американских производителей на европейском рынке.

Дефицит США в торговле с Китаем за тот же период уменьшился на 33,9%, до $73,9 млрд. Импорт китайских товаров упал на 22,8%, американский экспорт сократился лишь на 0,7%. При этом снижение прямых поставок из КНР не обязательно означает ослабление зависимости США от азиатских производственных цепочек. Роль Тайваня, Вьетнама и других экономик в снабжении американского рынка продолжает расти: часть производства переносится из Китая в другие страны.

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