Покупки на опережение

Несмотря на заметное сокращение внешнеторгового дефицита США по итогам всего первого полугодия, июньские данные указывают на ослабление этой тенденции. Импорт вновь увеличивается быстрее экспорта, а отрицательное сальдо в торговле Штатов с крупнейшими партнерами лишь растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CAROLINE BREHMAN / EPA / ТАСС Фото: CAROLINE BREHMAN / EPA / ТАСС

За январь—июнь внешнеторговый дефицит США сократился на 33,8% в годовом выражении, до $371,2 млрд, следует из данных Бюро экономического анализа страны. Экспорт товаров и услуг вырос на 11,7%, до $1,89 трлн, импорт увеличился лишь на 0,4%, до $2,26 трлн.

Особенно заметно за полугодие сократился дефицит США в торговле товарами с Евросоюзом — на 71%, до $42,9 млрд. Американский экспорт в ЕС увеличился на 13,8% год к году, а импорт снизился на 22,2%. Эти данные свидетельствовали скорее о нормализации торговых потоков, чем о резком укреплении позиций американских производителей на европейском рынке.

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Дефицит США в торговле с Китаем за тот же период уменьшился на 33,9%, до $73,9 млрд. Импорт китайских товаров упал на 22,8%, американский экспорт сократился лишь на 0,7%. При этом снижение прямых поставок из КНР не обязательно означает ослабление зависимости США от азиатских производственных цепочек. Роль Тайваня, Вьетнама и других экономик в снабжении американского рынка продолжает расти: часть производства переносится из Китая в другие страны.

Само по себе сокращение дефицита внешней торговли за полгода еще не говорит об устойчивом улучшении торгового баланса, на необходимости которого настаивает президент Дональд Трамп. Результат во многом объясняется высокой базой начала 2025 года, когда американские компании заранее наращивали закупки за рубежом, опасаясь повышения пошлин. По мере того как эффект опережающего импорта исчерпывается, динамика меняется: к середине 2026 года поставки из крупнейших экономик вновь начали расти быстрее американского экспорта.

Отдельно в июне дефицит внешней торговли США увеличился на 24,8% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Экспорт товаров и услуг вырос на 12%, до $314,7 млрд, однако импорт увеличился заметнее — на 14,2%, до $388 млрд.

Товарный экспорт в июне вырос на 15,5% год к году, до $206,9 млрд, за счет расширения поставок промышленного сырья и роста цен на нефть. Импорт товаров вырос на 16,7%, до $309 млрд: в США сохраняется высокий спрос на зарубежное телекоммуникационное оборудование, компьютеры и полупроводники.

В торговле товарами с крупнейшими партнерами дефицит США в июне преимущественно увеличивался. С Евросоюзом он вырос на 19,7% год к году, до $11,1 млрд. Американский экспорт в ЕС увеличился на 3,7%, импорт — на 7%.

Особенно резко в конце второго квартала расширился дефицит США в торговле с Китаем — на 65,2%, до $15,6 млрд. Экспорт США в КНР почти не изменился, прибавив 1,1%, при этом импорт китайских товаров вырос на треть. Восстановлению поставок способствовало торговое перемирие сторон. КНР и США уже снизили часть пошлин, договорились смягчить ограничения на поставки критически важных товаров и продолжают обсуждать взаимные уступки.

Кристина Боровикова