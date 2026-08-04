Сотрудничать в наблюдении за выборами в Госдуму согласились 8 из 11 партий

В Общественной палате (ОП) РФ 4 августа прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами. В нем приняли участие восемь из одиннадцати партий, зарегистрированных на выборах в Госдуму. Участники мероприятия заявили, что главной задачей наблюдателя считают легитимацию результатов выборов. Представители уклонившихся от подписания партий полагают, что особой пользы в борьбе с нарушениями такие соглашения не приносят.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах предполагает обмен опытом, обсуждение стандартов наблюдения и совместную информационную работу по разъяснению вопросов, связанных с подготовкой и проведением голосования. Секретарь ОП Лидия Михеева напомнила, что такое соглашение уже стало традиционным и, хотя у каждого из подписантов свои цели, они способны обеспечить главное — защиту права каждого гражданина свободно выразить свою волю. Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков пригласил всех присутствующих на обучающий семинар, где их ознакомят с последними разработками по методике наблюдения.

Всего в думской кампании-2026 примут участие одиннадцать партий. Соглашение подписали восемь из них: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и Партия прямой демократии.

Подробнее — в материале «Единение с исключениями».