Bloomberg: Иран допускает участие ЕС в разминировании Ормузского пролива
Иран рассматривает возможность участия стран Европы в операции по разминированию Ормузского пролива, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Если Тегеран решится на этот шаг, то сможет с большей вероятностью заключить сделку с США, пишет издание.
Источники Bloomberg добавили, что среди иранского руководства все еще есть разногласия по этому вопросу. По их словам, в КСИР настаивают на том, чтобы Иран был единственной страной, которая вправе обезвреживать морские мины. Какие структуры одобрили такое решение, не уточняется.
Иран заминировал подконтрольную ему часть Ормузского пролива вскоре после начала военной операции США и Израиля. Франция и Великобритания предложили направить военно-морскую миссию Евросоюза Aspides для разминирования Ормузского пролива. Для этого нужно получить согласие всех 27 членов ЕС и дождаться подходящих условий в регионе.
Безопасные маршруты движения в Ормузском проливе устанавливает КСИР. После срыва переговоров с США Тегеран настаивал на том, что будет полностью регулировать движение в водном коридоре и взимать плату за проход судов. Источники Bloomberg говорят, что на последних встречах по мирному урегулированию Иран значительно смягчил позицию по этому вопросу.
Иран 3 августа 2026 года заявил, что готов обсуждать режим судоходства в Ормузском проливе только с Оманом, но не с другими странами. Ранее Оман предлагал Ирану создать в Ормузе механизм управления, подобный используемому в Малаккском проливе, где безопасность судоходства обеспечивают Индонезия, Малайзия и Сингапур за счет добровольных взносов судоходных компаний. Иран отклонил это предложение, выдвинув встречный вариант, согласно которому Тегеран будет контролировать свою сторону пролива, а Маскат — только часть противоположного пути, что фактически дало бы Исламской Республике контроль над входящим и исходящим движением.
Президент США Дональд Трамп 3 августа 2026 года заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Он отметил, что, если кто и будет взимать плату, то это будут США, так как они полностью контролируют ситуацию. Иран в свою очередь взимает плату (около $2 млн) с немногочисленных танкеров, которые проходят через северную часть пролива, прилегающую к иранскому побережью, а суда, пытавшиеся пройти по южному коридору, прилегающему к оманскому побережью, были обстреляны иранской стороной.
Вашингтон 6 мая 2026 года внес в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. В рамках этого проекта от Тегерана требовалось раскрыть местонахождение морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе.