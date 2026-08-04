Bloomberg: Иран допускает участие ЕС в разминировании Ормузского пролива

Иран рассматривает возможность участия стран Европы в операции по разминированию Ормузского пролива, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Если Тегеран решится на этот шаг, то сможет с большей вероятностью заключить сделку с США, пишет издание.

Источники Bloomberg добавили, что среди иранского руководства все еще есть разногласия по этому вопросу. По их словам, в КСИР настаивают на том, чтобы Иран был единственной страной, которая вправе обезвреживать морские мины. Какие структуры одобрили такое решение, не уточняется.

Иран заминировал подконтрольную ему часть Ормузского пролива вскоре после начала военной операции США и Израиля. Франция и Великобритания предложили направить военно-морскую миссию Евросоюза Aspides для разминирования Ормузского пролива. Для этого нужно получить согласие всех 27 членов ЕС и дождаться подходящих условий в регионе.

Безопасные маршруты движения в Ормузском проливе устанавливает КСИР. После срыва переговоров с США Тегеран настаивал на том, что будет полностью регулировать движение в водном коридоре и взимать плату за проход судов. Источники Bloomberg говорят, что на последних встречах по мирному урегулированию Иран значительно смягчил позицию по этому вопросу.