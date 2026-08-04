Среднедневной объем операций с юанем упал до минимума с начала года

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в июле объем торгов юанем с расчетом «завтра» составил 2,37 трлн руб. Этот результат на 15% превысил показатель июля 2025 года и стал лучшим для данного месяца за все время наблюдений. Однако за счет большего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц снизился более чем на 12%, до 115,3 млрд руб. Меньшие объемы торгов в этом году были лишь в январе.

Активность биржевых валютных торгов снижается, несмотря на рост курса юаня. За минувший месяц курс китайской валюты вырос на 1%, до 11,73 руб./CNY. При этом среднее значение выросло более значительно — на 5,6%, до 11,5 руб./CNY. В итоге объем операций в юанях упал в номинальном выражении в сравнении с июнем на 9%, до 230 млрд CNY, хотя и этот результат лучший для данного месяца за все время наблюдений.

Падение среднедневных операций могло быть и более значительным, если бы не операции Банка России. В июле в рамках бюджетного правила, а также с учетом сократившихся операций зеркалирования расходов из ФНБ ЦБ приобрел на бирже иностранную валюту на 128,8 млрд руб. (в среднем 5,6 млрд руб. в день). В июне объем таких операций составил лишь 90,9 млрд руб. (4,3 млрд руб. в день.).

Подробнее — в материале «Юаню не хватило экспортной выручки».