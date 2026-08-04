Юаню не хватило экспортной выручки

Несмотря на рекордный для июля суммарный объем торгов юанем (2,65 трлн руб.), среднедневной оборот оказался минимальным с начала года — чуть больше 115 млрд руб. Снижение активности торгов связано с сокращением продаж экспортной выручки из-за коррекции цен на рынке нефти. Ликвидность поддерживал Банк России, увеличивший объем операций в рамках бюджетного правила. Последний месяц лета вряд ли принесет оживление торгам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в июле объем торгов юанем с расчетом «завтра» составил 2,37 трлн руб. Этот результат на 15% превысил показатель июля 2025 года и стал лучшим для данного месяца за все время наблюдений. Однако за счет большего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц снизился более чем на 12%, до 115,3 млрд руб. Меньшие объемы торгов в этом году были лишь в январе.

Активность биржевых валютных торгов снижается, несмотря на рост курса юаня. За минувший месяц курс китайской валюты вырос на 1%, до 11,73 руб./CNY. При этом среднее значение выросло более значительно — на 5,6%, до 11,5 руб./CNY. В итоге объем операций в юанях упал в номинальном выражении в сравнении с июнем на 9%, до 230 млрд CNY, хотя и этот результат лучший для данного месяца за все время наблюдений.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

Падение среднедневных операций могло быть и более значительным, если бы не операции Банка России. В июле в рамках бюджетного правила, а также с учетом сократившихся операций зеркалирования расходов из ФНБ ЦБ приобрел на бирже иностранную валюту на 128,8 млрд руб. (в среднем 5,6 млрд руб. в день). В июне объем таких операций составил лишь 90,9 млрд руб. (4,3 млрд руб. в день.).

Эксперты называют июльское снижение оборотов коррекцией и возвращением к среднему показателю за последние месяцы. Этому способствовало как сезонное уменьшение деловой активности в связи с разгаром отпускного периода, так и уменьшение предложения валюты экспортерами, отмечает старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов. По данным Минэкономразвития, средняя стоимость Urals в первый летний месяц составила $63,5 за баррель, что почти на 27% ниже показателя мая.

«Снижение цен на нефть и расширение дисконтов по марке Urals в июне отразилось на объеме валютной выручки нефтегазовых компаний и, соответственно, на предложении валюты со стороны экспортеров в июле»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Уменьшение продаж валюты экспортерами отразилось в том числе и на юаневой ликвидности. По словам стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, во второй половине июля на рынке сформировался дефицит юаней. Если в начале месяца ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) находилась на уровне 0,7% годовых, то к концу месяца выросла более чем в десять раз и 28 июля превысила 9% годовых, максимальной отметки с марта этого года.

Объем торгов юанем на бирже в августе может сохраниться вблизи июльского значения. Как считает Андрей Крылов, этому будут способствовать невысокие цены на сырье в июне—июле и действующие ограничения на экспорт нефтепродуктов. По оценке Совкомбанка, средняя цена российской нефти в июле составила $59,5, на 6,3% ниже показателя июня. Это ведет не только к сокращению продажи экспортной выручки, но и к снижению биржевых операций Банка России с валютой. Как считает Никита Еуров, Минфин в августе либо почти обнулит покупку валюты (в рамках бюджетного правила), либо может перейти к ее небольшим продажам. «Недавний рост цены на нефть еще не успеет в полной мере отразиться на объемах продаж валюты»,— указывает эксперт.

Виталий Гайдаев