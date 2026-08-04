Противники главы FIFA Джанни Инфантино нашли ему замену
Многочисленные оппоненты президента FIFA Джанни Инфантино готовы учредить альтернативные международные соревнования и объявить «управленческий бойкот», чтобы заставить функционера покинуть свой пост. Отставка господина Инфантино, мощнейший удар по репутации которого нанесла попытка передать долю прав на чемпионат мира в частные руки, теперь представляется практически неизбежной. Нашелся у противников главы FIFA и единый «протестный» кандидат — Виктор Монтальяни, одна из наиболее влиятельных фигур в североамериканском футболе.
Антирейтинг Джанни Инфантино настолько велик, что более популярным кандидатом обречен стать любой его конкурент. Национальные федерации уже начали отзывать письма в поддержку переизбрания господина Инфантино на пост главы FIFA.
Подробности — в материале «Уйди, административный».
Кризис вокруг Джанни Инфантино начался из-за его намерения создать частную структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Этот проект, оцененный в $20 млрд, предполагал продажу долей частным инвесторам, в частности компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя президента США Дональда Трампа.
Против этой инициативы выступили крупные региональные конфедерации, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Они обвинили Инфантино в непрозрачности и попытке "продать душу футбола", а UEFA пригрозил бойкотом всех соревнований под эгидой FIFA. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Инфантино уйти в отставку, назвав его предложение "возмутительным".
1 августа 2026 года Джанни Инфантино был вынужден отказаться от проекта FFE, признав, что он вызвал "разногласия такого характера", которые не отвечают первоначально поставленной цели объединения и совершенствования футбола. Несмотря на отказ, UEFA объявил о потере доверия к главе FIFA и рассматривает возможность подачи судебных исков, арбитражных разбирательств и/или жалоб в регулирующие органы. Несколько источников, включая The Guardian и The Telegraph, настаивают на скором запуске процесса досрочного лишения Инфантино полномочий через созыв чрезвычайного Конгресса FIFA.