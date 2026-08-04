Противники главы FIFA Джанни Инфантино нашли ему замену

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Кризис вокруг Джанни Инфантино начался из-за его намерения создать частную структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Этот проект, оцененный в $20 млрд, предполагал продажу долей частным инвесторам, в частности компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя президента США Дональда Трампа.

Против этой инициативы выступили крупные региональные конфедерации, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Они обвинили Инфантино в непрозрачности и попытке "продать душу футбола", а UEFA пригрозил бойкотом всех соревнований под эгидой FIFA. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Инфантино уйти в отставку, назвав его предложение "возмутительным".

1 августа 2026 года Джанни Инфантино был вынужден отказаться от проекта FFE, признав, что он вызвал "разногласия такого характера", которые не отвечают первоначально поставленной цели объединения и совершенствования футбола. Несмотря на отказ, UEFA объявил о потере доверия к главе FIFA и рассматривает возможность подачи судебных исков, арбитражных разбирательств и/или жалоб в регулирующие органы. Несколько источников, включая The Guardian и The Telegraph, настаивают на скором запуске процесса досрочного лишения Инфантино полномочий через созыв чрезвычайного Конгресса FIFA.