Защита предполагаемого убийцы главы UnitedHealthcare настаивает на прямой трансляции суда

Адвокаты обвиняемого в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манджоне пытаются добиться трансляции судебного процесса в прямом эфире. Об этом пишет The Hill со ссылкой на ходатайство.

Также защита возразила против решения не транслировать судебный процесс в здании суда. Правозащитники утверждают, что суд не должен ограничивать доступ общественности и СМИ к процессу, отбирая для присутствия на заседаниях определенные медиа.

Главу UnitedHealthcare застрелили 4 декабря 2024 года возле отеля Hilton в центре Манхэттена. Вскоре полиция задержала Луиджи Манджоне, опознанного свидетелями по кадру с камеры видеонаблюдения. Свою вину он не признал.

В январе 2026 года с мужчины сняли обвинение в убийстве с применением огнестрельного оружия, что позволяет ему избежать смертной казни. При этом господин Манджоне может грозить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения по обвинениям в преследовании Брайана Томпсона и использовании для этого электронных средств связи, что повлекло его смерть.