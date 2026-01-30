Суд отклонил смертную казнь для предполагаемого убийцы главы UnitedHealthcare

Федеральный судья США снял с предполагаемого убийцы гендиректора UnitedHealthcare Луиджи Манджоне обвинение в убийстве с применением огнестрельного оружия. Теперь обвиняемый не будет приговорен к смертной казни, но ему все еще грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения по двум другим обвинениям. Об этом сообщает The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Pool / File Photo / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Pool / File Photo / Reuters

Брайан Томпсон был застрелен 4 декабря 2024 года возле отеля Hilton в центре Манхэттена. 27-летний Луиджи Манджоне не признал вину. Фигуранту все еще предъявлены два обвинения — в преследовании Брайана Томпсона, повлекшем его смерть, и в использовании электронных средств связи для преследования, повлекшем его смерть.

Обвинение в убийстве юридически несовместимо с двумя обвинениями в преследовании, пояснила федеральный судья Маргарет Гарнетт. Она объяснила решение прецедентом Верховного суда и указала на «очевидную абсурдность» такого вывода, учитывая предполагаемые последствия преследования. «Никто не может всерьез сомневаться в том, что это насильственное преступное деяние»,— сказала госпожа Гарнетт.

Из заявления судьи следует, что Луиджи Манджоне обвиняется в «тщательном планировании убийства, включая выбор места и времени, когда выбранная жертва будет наиболее уязвима, поездке через несколько штатов для совершения убийства и последующем расстреле жертвы на общественной улице в центре Манхэттена из пистолета с глушителем».

У прокуроров есть возможность обжаловать решение. Это может привести к пересмотру прецедентов Верховного суда. Пока неясно, будет ли прокуратура США в Манхэттене подавать апелляцию — решение должно быть принято в течение месяца. Обвиняемый предстанет перед федеральным судом осенью, точная дата еще не назначена. В сентябре суд штата Нью-Йорк снял два пункта обвинения с Луиджи Манджоне — в государственном терроризме и убийстве второй степени.