ВС отправил на пересмотр штраф из-за противоречий между схемой ДТП и видео

Опубликованное в картотеке Верховного суда постановление касается дела подмосковного водителя Станислава Шияна, оштрафованного 19 августа 2023 года ГИБДД на 500 руб. за отказ пропустить грузовик на перекрестке, который имел преимущество в движении, согласно ПДД. В результате нарушения произошла авария.

Господин Шиян обжаловал решение в Одинцовском районном суде. Он утверждал, что двигался на круговом перекрестке и занял крайний правый ряд. Грузовик, который также двигался по кругу, внезапно решил съехать из левого ряда направо, что спровоцировало ДТП. Водитель утверждал, что двигался в своей полосе, не перестраивался и правила не нарушал. Инспекторы ГИБДД привели контраргумент: водитель большегруза заявил, что выехал на круг по внутреннему кольцу, начал перестраиваться на внешний ряд, увидел в зеркале Nissan Станислава Шияна, остановился, чтобы пропустить его, но тот с разгона врезался в левую дверь грузовика. Суд ссылался на видеозапись с камеры наблюдения и схему ДТП от инспекторов, но не нашел оснований не доверять этим доказательствам. Позицию впоследствии подтвердили вышестоящие инстанции, включая Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Тогда Станислав Шиян обратился в Верховный суд. Судья Сергей Кузьмичев отметил, что выводы городского суда противоречат материалам дела.

Подробнее — в материале «Верховный суд вышел за пределы круга».