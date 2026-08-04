Суд обязал ВГОК установить до октября системы автоматического контроля выбросов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) до 1 октября оснастить системами автоматического контроля два источника выбросов Лебяжинской промплощадки, сообщила прокуратура Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Оборудование установят на дымовых трубах зон спекания агломашин №1–2 и №3–4. Системы должны измерять выбросы взвешенных веществ, оксидов азота, диоксида серы и оксида углерода, а также передавать данные в государственный реестр объектов негативного воздействия.

Комбинат признал обязанность, но просил предоставить больше времени, ссылаясь на необходимость доработки газоходов и повторной проверки измерений. Ранее предприятие переносило завершение работ с первого квартала на июнь. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ВГОК занимается добычей и переработкой железной руды, входит в группу НПРО «Урал». В марте Арбитражный суд Свердловской области ввел на предприятии процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве, задолженность перед кредиторами превысила 1 млрд руб. В июле гендиректор НПРО «Урал» Владислав Шацилло был арестован по обвинению в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. По предварительным данным, уголовное дело могли возбудить после банкротства ВГОКа. Оно может быть связано с причинением имущественного ущерба «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал».

Максим Езерский