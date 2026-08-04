Суд заново рассмотрит дело об отмывании денег блогером Портнягиным

Мещанский суд Москвы заново приступил к рассмотрению уголовного дела блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании 15,3 млн руб., полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. Свою вину Портнягин не признал, а защита настаивает на отсутствии в действиях бизнесмена состава преступления.

В октябре в ходе первого процесса прокуратура потребовала приговорить Портнягина к пяти годам колонии, его супруге назначить три года в колонии общего режима. Однако вместо вынесения приговора дело было возвращено в прокуратуру, а фактически на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области.

Подробности — в материале «Баня с отмыванием».