Суд заново рассмотрит дело об отмывании денег блогером Портнягиным
Мещанский суд Москвы заново приступил к рассмотрению уголовного дела блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании 15,3 млн руб., полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. Свою вину Портнягин не признал, а защита настаивает на отсутствии в действиях бизнесмена состава преступления.
В октябре в ходе первого процесса прокуратура потребовала приговорить Портнягина к пяти годам колонии, его супруге назначить три года в колонии общего режима. Однако вместо вынесения приговора дело было возвращено в прокуратуру, а фактически на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области.
Подробности — в материале «Баня с отмыванием».
Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, часто включают обвинения по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в декабре 2025 года Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу 19-летнего жителя Уфимского района, обвиняемого в отмывании денег (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и других преступлениях, связанных с мошенничеством и неправомерным оборотом средств платежей. Обвиняемый согласился стать курьером для передачи денег мошенникам, получив более 2,6 млн рублей, которые он обменял на цифровую валюту.
Подобные дела ранее рассматривались и в других регионах. Например, в сентябре 2025 года в Красноярске семерых местных жителей приговорили за отмывание денег на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Фигурантов признали виновными по четырем статьям, включая неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ).