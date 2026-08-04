«Ростов» разгромил «Акрон» в стартовом матче «пути РПЛ» Кубка России

«Ростов» обыграл тольяттинский «Акрон» в первом матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» FONBET Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Победу ростовскому клубу принесли голы Олакунле Олусегуна (5-я минута), Ярослава Михайлова (7), Имрана Азнаурова (50) и Данилы Прохина (65). Игра прошла в Самаре.

В следующем туре «Акрон» 18 августа на выезде сыграет с московским ЦСКА. В этот же день «Ростов» на своем поле примет столичный «Локомотив».

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Арнольд Кабанов