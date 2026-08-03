Главе ЧВК «Ястреб» предъявили иск на 36 млн ущерба в белгородский суд

В рамках рассмотрения уголовного дела главы частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко в Белгородский райсуд Белгородской области подано заявление о взыскании с него ущерба на 36 млн руб. Как пишет «Ъ», его подали родные рядового Рашида Аджиева, убитого по приказу обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уголовное дело господина Марущенко рассматривается с июня этого года. Ему вменяется нарушение неприкосновенности жилища, мошенничество, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищение людей, а также превышение полномочий с применением пыток и убийства (ст. 139, 159, 162, 125, 286 и 105 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы). Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем».

Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Тех, кто подвергал руководство ЧВК критике, похищали и пытали. Рядового Рашида Аджиева и вовсе убили.

Господин Марущенко признал вину и заключил досудебное соглашение. Недавно в суд поступили документы о принятии подсудимого на службу в морскую пехоту Северного флота. 4 августа в суде начнутся прения.

Еще один процесс по делу ЧВК идет в Курском гарнизонном военном суде, где судят четырех человек за участие в преступлениях господина Марущенко. Первое заседание состоится 6 августа.