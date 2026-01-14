Ректор КГМУ покинет свой пост из-за достижения 70 лет

Весной Виктор Лазаренко покинет пост ректора Курского государственного медуниверситета (КГМУ), который занимает последние 15 лет. Это связано с достижением им 70 лет — предельного возраста на такой должности. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Лазаренко

Фото: КГМУ Виктор Лазаренко

Фото: КГМУ

Новый глава вуза будет избран тайным голосованием по рекомендации совета ректоров Курской области, Минздрава РФ и региональной власти.

«Важно, что курский мед не будет брошен — Виктор Лазаренко воспитал достойную смену, которая будет продолжать работу и успешно выполнять задачи, которые сегодня ставит перед нами страна»,— заключил господин Хинштейн.

Виктору Лазаренко 69 лет. Он родился в украинском городе Сумы. В 1979 году окончил КГМУ по специальности «Лечебное дело», там же прошел ординатуру и аспирантуру по хирургии. В 2016-м окончил Курскую академию государственной и муниципальной службы («Государственное и муниципальное управление»), в 2017-м — Нортгемптонский университет в Великобритании («Бизнес и управление»), в 2019-м — кипрский Александр Колледж, Кипр («Деловое администрирование»). Во время учебы в КГМУ работал медбратом отделения реанимации Курской областной клинической больницы, в 1979–1983 годах — хирургом в белгородских больницах. Затем вернулся в КГМУ. В 2000 году возглавил кафедру хирургических болезней ИНО и до сих пор ейю руководит. В 2001–2003 годах был завотделением кардиососудистой хирургии областной клинической больницы и главным кардиохирургом региона. С 2002-го по 2004-й возглавлял факультет последипломного образования вуза, затем до 2009-го был проректором по научно-исследовательской работе. После возглавил вуз. В 2024 году был переизбран на пост ректора. С 2011 года является депутатом Курской облдумы от «Единой России», в нынешнем созыве — заместитель председателя комитета по социальной, семейной политике и здравоохранению. Доктор медицинских наук.

Алина Морозова