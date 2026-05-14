Пост ректора Курского медуниверситета занял Василий Гаврилюк

Ректором Курского государственного медицинского университета (КГМУ) избран проректор по образовательной деятельности и общим вопросам, заведующий кафедрой детской хирургии и педиатрии института непрерывного образования (ИНО), доктор медицинских наук Василий Гаврилюк. Решение по итогам тайного голосования принято на конференции работников и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор КГМУ Василий Гаврилюк

Фото: со страницы Василия Гаврилюка в соцсети «Вконтакте» Ректор КГМУ Василий Гаврилюк

Василий Гаврилюк родился в Курске 14 августа 1983 года. Он окончил лечебный факультет КГМУ в 2006 году. В 2008-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 2013-м — докторскую. После ординатуры («Хирургия») и интернатуры («Детская хирургия») с 2009 года работал ассистентом кафедры хирургических болезней №2 КГМУ, с 2014-го — доцентом, с 2016-го — профессором. В 2017 году возглавил кафедру детской хирургии и педиатрии ИНО. С 2019 по 2021 год занимал пост проректора по научной работе и инновационному развитию, с 2021 года — проректора по образовательной деятельности и общим вопросам. Господин Гаврилюк — детский хирург высшей категории, детский уролог-андролог, автор и соавтор более 400 научных публикаций, десяти монографий и четырех патентов. Под его руководством защищена одна кандидатская диссертация. Является лауреатом премии губернатора Курской области в области науки и инноваций (2011 год), победителем конкурса молодых преподавателей фонда Владимира Потанина (2012-й) и лауреатом второго Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов (2018-й).

На пост ректора КГМУ претендовали три кандидата. Конкурентами Василия Гаврилюка стали заведующий кафедрой нормальной физиологии, директор НИИ физиологии, доктор медицинских наук Павел Ткаченко, а также заместитель главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, доктор медицинских наук Сергей Прибылов.

Виктор Лазаренко оставил пост ректора КГМУ в связи с достижением 70 лет — предельного возраста для этой должности. В январе губернатор Александр Хинштейн подчеркнул, что он «воспитал достойную смену, которая будет продолжать работу и успешно выполнять задачи, которые сегодня ставит страна». Господин Лазаренко возглавлял университет с 2009 года.

Кабира Гасанова