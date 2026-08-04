«Противостояние может далеко зайти»

Россия приостановила продажу еще 70 тыс. бутылок воды из Армении. Решение принято из-за нарушения производителями обязательных требований к данной продукции. Под ограничения попали минеральная вода «БЖНИ», питьевая вода «Просто Азбука», а также безалкогольное «Мохито» торговой марки Darbas. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что произошло это на фоне явного ухудшения отношений Москвы и Еревана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Российская Федерация приостановила продажи более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования к указанной продукции. Поэтому в целях «недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ» продукцию пришлось снять с полок магазинов.

Таким образом по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попали практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других схожих норм. При этом буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Ваагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате.

Ранее глава правительства дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом. Кроме того, из последнего старый новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. Документ гласит, что участника интеграции никто не может исключить без его согласия. Более того, Никол Пашинян объявил, что может потребовать с России $2 млрд в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились.

Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что ребром станет вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно.

Собственно, два этих фактора и станут свидетельством выбора Еревана между ЕС и Москвой без всякого референдума.

Законы Евросоюза предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более негоже, когда на территории страны, подавшей заявку на членство в ЕС, находятся войска государства, которое признано практически главной угрозой для Европы. Так что это противостояние может очень далеко зайти.

Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии в поставках важного ресурса. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При этом Тегеран — стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве Исламская Республика сильно нуждается, особенно на фоне возможных ударов по ее стратегическим объектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, причем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть.

Дмитрий Дризе