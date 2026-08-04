Оливковое масло подорожает из-за экстремальной жары в Европе

Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием нескольких факторов, повлиявших на урожай,— экстремальной жары, засухи и пожаров. Об этом сообщает The Guardian.

Стоимость оливкового масла в мире в последние два года постепенно снижалась. Два года назад она находилась на пике из-за роста спроса в условиях жаркой и сухой погоды. Сейчас, когда жара в Европе вновь бьет рекорды, цены возобновили рост. В Греции, Италии и Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, в Испании и Франции — от длительной засухи, из-за чего деревья раньше времени сбрасывают плоды.

В июле оптовая цена оливкового масла в Испании составляла в среднем €3,97 за 1 кг, а два года назад она была в два раза выше. В Италии в июле цена достигала €6,25–7 за 1 кг. Как отметила Сара Вашон, основатель компании Citizens of Soil, которая продает оливковое масло премиум-класса, если погода в ближайшее время не наладится, «осенью цены начнут расти, потому что будет меньше качественных плодов для производства масла».

Алена Миклашевская