Оливковое масло подорожает из-за экстремальной жары в Европе
Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием нескольких факторов, повлиявших на урожай,— экстремальной жары, засухи и пожаров. Об этом сообщает The Guardian.
Стоимость оливкового масла в мире в последние два года постепенно снижалась. Два года назад она находилась на пике из-за роста спроса в условиях жаркой и сухой погоды. Сейчас, когда жара в Европе вновь бьет рекорды, цены возобновили рост. В Греции, Италии и Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, в Испании и Франции — от длительной засухи, из-за чего деревья раньше времени сбрасывают плоды.
В июле оптовая цена оливкового масла в Испании составляла в среднем €3,97 за 1 кг, а два года назад она была в два раза выше. В Италии в июле цена достигала €6,25–7 за 1 кг. Как отметила Сара Вашон, основатель компании Citizens of Soil, которая продает оливковое масло премиум-класса, если погода в ближайшее время не наладится, «осенью цены начнут расти, потому что будет меньше качественных плодов для производства масла».
В конце 2025 года в России наблюдался рост цен на некоторые продукты питания, включая сливочное масло и растительное масло различных видов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в декабре 2024 года сообщила, что мировые цены на сливочное масло достигли нового исторического рекорда и продолжали расти 14-й месяц подряд, что было обусловлено высоким спросом и ограниченными запасами в Западной Европе. В России с декабря 2023 года по декабрь 2024 года сливочное масло подорожало на 33%.
В ноябре 2024 года Росстат зафиксировал подорожание сливочного масла в России на 6,6% за месяц, а с начала года рост цен составил 25,72%. Глава Минсельхоза России Оксана Лут объясняла это ростом доходов населения и, как следствие, повышенным спросом на продукт, называя это «временным дисбалансом» на рынке. В конце 2025 года Минсельхоз и Минпромторг начали работу над поправками к закону о торговле, чтобы стабилизировать цены на продукты питания, включая сливочное масло.
Согласно предложенному сценарию, с марта 2026 года 80–90% продаж сетей в отдельных категориях будут приходиться на товары, приобретенные в рамках долгосрочных контрактов. Эти контракты должны будут закреплять фиксированные или формульные цены, пересматривать которые можно будет не чаще раза в год. Данный механизм призван снизить резкие колебания розничных цен, в том числе сезонные.