Держи торговлю шире

В Бразилиа после одиннадцатилетнего перерыва прошло заседание совместной с Россией комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Одновременно с этим стартовал бразильско-российский бизнес-форум. Главной темой встреч стала диверсификация двустороннего товарооборота: пока 90% российских поставок — это нефтепродукты и удобрения, а 85% импорта из Бразилии — сельхозпродукция. Расширять номенклатуру товаров стороны рассчитывают, в частности, за счет машиностроения, медоборудования и фармацевтики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в столицу Бразилии для участия в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Взаимодействие в таком формате возобновлено после одиннадцатилетнего перерыва — предыдущее заседание на уровне премьеров проходило в Москве еще в 2015 году.

Бразилия является ведущим российским партнером в Южной Америке — на долю этой страны приходится более половины общего товарооборота РФ со странами региона.

Россия входит в пятерку основных торговых партнеров Бразилии — после Китая, США, Германии и Аргентины. В 2025 году двусторонний товарооборот составил $10,9 млрд, что на 12% меньше, чем было в 2024-м (рекордные $12,4 млрд).

По данным Минэкономики РФ, российский экспорт почти на 90% состоит из нефтепродуктов и удобрений, а 85% импорта из Бразилии — это сельхозпродукция (кофе, соя, мясо). По данным главы Минсельхоза Оксаны Лут, в сфере АПК годовой товарооборот составляет $2–3 млрд — и это в основном экспорт из Бразилии. Россия, по ее словам, начала поставки рыбы на бразильский рынок — пока в небольших объемах. В Бразилии высокие пошлины на ввоз этой продукции — так что, отметила Оксана Лут, «есть о чем еще поговорить с бразильскими коллегами».

По словам принявшего участие в заседании комиссии вице-президента Бразилии Жералду Алкмина, объемы торговли двух стран остаются «достаточно скромными» относительно их возможностей. Основной задачей Москва и Бразилиа видят диверсификацию оборота. Михаил Мишустин отметил, что необходимо сконцентрироваться на увеличении в поставках доли продукции с высокой добавленной стоимостью и на новых совместных инициативах. Россия, как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, готова поставлять на бразильский рынок машиностроительную продукцию (в том числе на условиях локализации ее производства в стране), а также IТ-решения (например, системы распознавания объектов). Обсуждается и вопрос упрощения доступа на бразильский рынок фармацевтический продукции РФ. Со своей стороны, Бразилия, по словам Жералду Алкмина, заинтересована в закупке промышленного оборудования и в привлечении средств в инфраструктуру, а также в расширении присутствия на российском рынке (речь, в частности, о поставках медоборудования и о агротехнологиях).

Развитие торговли увязано с оптимизацией логистики — вице-премьер Алексей Оверчук сообщил об усилиях по созданию прямой судоходной линии из Санкт-Петербурга в Бразилию. Говорилось и о перспективе открытия прямых перелетов между странами. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, это предлагает российская сторона, но пока решения нет — в Бразилиа опасаются санкционных рисков. Как следует из совместного заявления по итогам заседания, «условлено провести в ближайшее время консультации» по вопросу «расширения сотрудничества в области воздушного сообщения».

После заседания комиссии высокого уровня дискуссии продолжились в рамках бизнес-форума «Россия—Бразилия». Глава РСПП Александр Шохин отметил, что в силу «целого ряда ограничений», включая санкции против РФ, необходима более эффективная система расчетов, которая не будет противопоставляться действующим механизмам, а станет альтернативной для пользования «в параллельном режиме». Максим Решетников отметил, что для обслуживания внешнеторговых контрактов нужно продолжить выстраивать логистические цепочки, а также независимую межбанковскую инфраструктуру и систему платежей. В части инвестиционного сотрудничества Москва и Бразилиа сейчас обсуждают заключение двустороннего соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Пока, по словам министра, есть «разница подходов»: российская сторона прежде всего говорит о компенсации возможных потерь бизнеса, например в случае национализации его активов.

Евгения Крючкова, Бразилиа