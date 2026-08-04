Мясной цех в Березовском закрыли на 30 дней из-за нарушения санитарных требований
Березовский городской суд закрыл на 30 дней мясной цех при магазине «Мой мясной» в Березовском (ул. Гагарина, д. 12). Основанием стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе проверки, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ
По данным ведомства, а предприятии не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, планировка помещений не обеспечивает поточность технологических операций, полы и стены имеют дефекты покрытия. Кроме того, продукция в холодильной камере хранится без информации о сроках годности и условиях хранения.
После проверки Роспотребнадзор ввел временный запрет на работу предприятия и передал материалы в суд. По итогам рассмотрения дела деятельность цеха была приостановлена на 30 суток.